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Yaramazlara biraz batar!

Deprem enkazı maden çukurlarına atılabilir

Kahramanmaraş merkezli depremlerden sonra ortaya çıkan enkazın boş maden çukurlarına atılması planlanıyor.

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Fotoğraf: AA

Hürriyet’ten Neşe Karanfil‘in aktardığına göre çevre, şehircilik ve iklim değişikliği bakanlığı ve enerji ve tabii kaynaklar bakanlığı bürokratları, maden ve petrol işleri genel müdürlüğüyle bir araya gelerek deprem bölgesindeki atıl durumda olan açık maden sahalarını inceledi.


Habere göre, incelemede bölgedeki 20 bin maden sahasının kapasitesi tespit edildi ve uygun bulunan sahaların listesi çıkarıldı.

4T (Temiz çevre, temiz enerji, temiz tarım ve temiz beslenme) Platformu Başkanı ve atık yönetimi uzmanı Ali Rıza Öner’se bir grup gazeteciye açıklamasında, bölgede Erciyes Dağı büyüklüğünde enkaz yığını ortaya çıktığını söyleyerek bunun ortadan kaldırılması için çalışmalarının sürdüğünü belirtti. Öner, enkazın açık maden sahalarına dökülmesinin ‘devletin elini rahatlatacağını’ dile getirdi.

Deprem

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