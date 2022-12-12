Grand Seiko saat rekor fiyata satıldı: Yarım milyon dolar

ABD’nin New York şehrinde müzayedede satılan Grand Seiko saate verilen para, Japon markasına bugüne kadar ödenen en yüksek miktar oldu.

Grand Seiko Kodo Constant-Force Tourbillon Fotoğraf: Phillips

Phillips Müzayede Evi’nin New York şehrinde yaptığı açık artırmada, Grand Seiko saat için ödenen rekor fiyat, üst düzey saat koleksiyonerlerinin markaya olan ilgisini gösterdi. 478 bin 800 dolara satılan saat bir Grand Seiko için ödenen en yüksek miktar oldu.

Titanyum bir kasaya yerleştirilmiş şeffaf kadranlı Grand Seiko’dan elde edilen gelirin bir kısmı Children’s Heart Foundation’a aktarılacak.

Üst düzey saat üretiyor

1881’de kurulan Japon saat markası Seiko, üst düzey saatler üretmek için 1960 yılında Grand Seiko’yu kurdu. 2017’de Grand Seiko, bağımsız bir marka olarak faaliyet göstermek üzere ana şirketten ayrıldı.