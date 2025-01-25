Grammy sahnesinin yıldızları belli oldu



67’nci Grammy Ödülleri’nde Billie Eilish ve Shakira da sahne alacak.

Fotoğraf: Sabrina Carpenter/ Bryce Anderson

2 Şubat Pazar günü Los Angeles’taki crypto.com Arena’da yapılacak törenin komedyen Trevor Noah sunacak.

Gecede Sabrina Carpenter, Billie Eilish, Shakira, Benson Boone, Chappell Roan, Charli XCX, Doechii, RAYE ve Teddy Swims sahne alacak.

Grammy yayınları bu yıl özel bir amaç da taşıyacak. Ödül töreninde Los Angeles’taki yangınzedeler için ek fon toplanacak ve başkalarını korumak için hayatlarını riske atan ilk müdahale görevlilerinin cesaret ve özverisi onurlandırılacak.

Grammylerde bu yıl Charli XCX ve Eilish dikkat çeken isimler arasında.

Charli XCX sekiz, Eilish yedi, Carpenter ve Roan altı, Doechii ve RAYE üç, Boone, Shakira ve Swims ise birer ödüle aday gösterildi.

Boone, Roan, Doechii ve Swims ilk kez Grammy adayı ve dördü de en iyi yeni sanatçı dalında yarışıyor.