Grammy ödüllerine yeni kategoriler geliyor

Müzik endüstrisinin en prestijli ödülleri Grammy, önümüzdeki yıldan itibaren beş yeni kategoride daha en iyileri seçecek.

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Ödülleri düzenleyen Recording Academy dün yeni kategorileri duyurdu. Bundan böyle performans ve yapım aşamasına dahil olmayan ancak dizeleriyle şarkının başarısında yadsınamaz yeri olan söz yazarlarına da ödüllendirilecek.

Dikkat çeken diğer bir yeni kategori de video oyunları ve diğer interaktif medya için en iyi müzik ödülü.

En iyi alternatif müzik ve en iyi Amerikana performansı ile en iyi şiir albümü de ödül verilecek yeni kategoriler.

65’inci Grammy Ödülleri’inde ayrıca özel bir ödül de verilmeye başlayacak. Sosyal değişim için en iyi şarkı ödülü için aranan şartlar ise zamanın sosyal meselelerine seslenen sözler içermesi ve anlayış, empati, ve barışa teşvik etmesi.