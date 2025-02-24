Gram altın yine rekor kırdı

Gram altın 3 bin 457,165 lirayla tüm zamanların rekorunu kırdı.

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Güne ons altın 2.938,97 dolardan, gram altınsa 3.443,570 liradan başlamıştı.

Öğleden sonra yükselen ons altın 2.951,20 dolara, gram altınsa 3 bin 457,165 lirayı gördü.

Saat 16:18 itibarıyla ons altın 2.948,70 dolar, gram altın 3.454,871 lira.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.