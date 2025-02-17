UBS: Altın 3 bin 200 doların üstüne çıkabilir

İsviçre merkezli banka UBS altın fiyatı tahminini güncelledi. Buna göre altın 3 bin 200 doların (yaklaşık 116 bin lira) üstüne çıkabilir.

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Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 2 bin 942 dolara (yaklaşık 106 bin 600 lira) kadar çıktı. 2025 başından bu yana getirisiyse yüzde 10 oldu.

Fiyatı ons altın ve dolar/TL’nin değerine göre hesaplanan gram altınsa tarihi zirvesini 3 bin 423 liraya çıkardı.

BloombergHT’nin haberine göre UBS analistleri, güçlü piyasa iyimserliği, yatırımcıların düşük seviyelerde yeterince pozisyon almaması ve resmi sektörün yüksek talebinin bu yükselişin temel itici güçleri olduğunu belirtti.

UBS stratejisti Joni Teves, “Henüz şubattayız fakat finansal piyasalarda çok şey yaşandı. Altın piyasası özelinde bakıldığında, yılbaşından itibaren eşi benzeri görülmemiş fiyat hareketleri ve rekor seviyeler kaydedildi” diyerek bankanın tahminini revize ettiğini duyurdu.

Banka, altının 3 bin 200 dolar seviyesinin üzerine çıkabileceğini öngördü. Teves’e göre altın, zirvesineyse 2025’in son çeyreğinde ulaşacak.

Foreks’in haberine göre UBS, Kasım 2024’te altının 2025’in sonuna kadar 2 bin 900 doları (yaklaşık 105 bin lira) göreceğini öngörmüştü.