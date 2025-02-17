Uzmanlardan altın tahminleri

Uzmanlara göre altın yükselişini sürdürecek.

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Ons altın tüm zamanların en yüksek seviyesini görerek 2 bin 942 dolara kadar çıktı. 2025 başından bu yana getirisiyse yüzde 10 oldu.

Fiyatı ons altın ve dolar/TL’nin değerine göre hesaplanan gram altınsa tarihi zirvesini 3 bin 423 liraya çıkardı.

Peki yükseliş sürecek mi?

Ekonomim’den Şenay Zeren’e konuşan iki uzmanın tahminleri şöyle:

‘Gram altın yıl sonu 4 bin 250 liraya çıkabilir’

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Mehmet Ali Yıldırımtürk:

* Bu sene altın ekonomik veriler ve faiz indirimleri gibi gelişmelerden ziyade Trump’ın yeni dönemdeki uygulamaları ve ifadelerine bakarak belirsizlikleri fiyatlamaya çalışıyor. Diğer taraftan, dolar endeksinin yüksek olmasına karşın, ters korelasyonda olması gereken altın aynı korelasyonda devam ediyor. Bu süreç bir süre daha devam edecek ve ons altında 3 bin dolarları yakın bir zamanda göreceğiz.

* Orta ve uzun vadeli düşünüldüğünde bu sene de yatırımcı altın almaya devam edecek gibi görünüyor. Bunu destekleyen gelişmelerden biri, KKM’nin bu sene sona erecek olması; ikincisiyse fonların stopaj oranlarına yapılan artışın fonlardaki yatırımı altına yöneltebileceği.

‘Dış piyasa gerilese de iç piyasada makas artar’

* Dışarda altın fiyatı gerilese bile, altına getirilen ithalat kotasıyla dış piyasa ile iç piyasa arasındaki makasın arttığı bir dönemi yaşayacağız. Geçtiğimiz günlerde bu makas neredeyse kapanmıştı. Şimdiyse, 1300-1400 dolar gibi bir farka ulaştı.

* Gelecek enflasyon verileri içerdeki siyasi belirsizlikler ve ekonomiye olan güvenin hala tesis edilememiş olmasından kaynaklanan sebeplerle vatandaş elindeki paranın değerini korumak için altın alımına devam edebilir. Bu nedenle dış piyasa gerilese de iç piyasada makas artar. Gram altın fiyatı, kısa sürede 3 bin 500 lirayı daha sonra 3 bin 750 lirayı görebilir. Tahminim üçüncü çeyreğin sonu, dördüncü çeyreğin başında gram altının 4 bin 250 lira seviyelerini görebileceği yönünde.

‘Altına talep devam edecek, kâr realizasyonu olasılığı yüksek’

Ata Yatırım Portföy Yönetimi Direktörü Samet Zağlı:

* Altının son dönemdeki değer artışındaki bir diğer önemli etken, son gelen makroekonomik verilerle birlikte ABD ekonomisindeki belirsizliğin artması ve piyasaların zayıflaması oldu. Belirsizliğin artmasıyla birlikte enflasyondan korunma enstrümanı olarak görülen altın, yine yatırımcıların ilk yöneldiği ürün oldu.

* Bu konuda en güncel gelişmeleri yorumlamak gerekirse bu hafta açıklanan ABD Ocak ayı Tüketici Fiyat Endeksi (CPI) verilerinin beklentilerin üzerinde gelmesinin ardından, Üretici Fiyat Endeksi (PPI) de piyasa tahminlerini aşarak enflasyonist baskıların devam ettiğini gösterdi. Ancak verilerin detaylarında enflasyon baskılarının bir miktar hafiflediği görüldü. Bu durum Fed’in faiz indirimi beklentilerini güçlendirdi.

* Bu gelişme ABD Hazine tahvillerinin getirilerinde sert bir düşüşe neden olurken, dolarda değer kaybına yol açtı. Özellikle Trump’ın gelişinin ardından yaşanan gelişmeler ışığında altına talebin devam edeceğini düşünüyorum. Ancak teknik göstergelere baktığımızda bir kâr realizasyonu hareketi görme olasılığı yüksek. Dolayısıyla kısa vadeli yeni pozisyonlar için, bu düzeltme beklenebilir.