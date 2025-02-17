Gram altın güne nasıl başladı? – 17 Şubat 2025

Trabzonspor’un stadyumuna da sponsor olan ödeme kuruluşu Papara, yasadışı bahise önayak olduğu gerekçesiyle kayyıma devredildi. Sahibi Ahmet Faruk Karslı dahil 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Papara nedir, sahibi kimdir?