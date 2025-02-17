Gram altın güne nasıl başladı? – 17 Şubat 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.370,542 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.893,39 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.370,542 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 3.370,542 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.893,39 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.370,542 lira seviyesinde ilerliyor.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yatay seyirle 9.344,47 puandan başladı.
Trabzonspor’un stadyumuna da sponsor olan ödeme kuruluşu Papara, yasadışı bahise önayak olduğu gerekçesiyle kayyıma devredildi. Sahibi Ahmet Faruk Karslı dahil 13 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Papara nedir, sahibi kimdir?
Bir gram altın şu an (saat 9:10) 4.164,11 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 38,9503 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,3827 seviyesinden güne başladı.
Ödeme kuruluşu Papara hakkında yürütülen yasadışı bahis soruşturmasında şirketin sahibi Ahmed Faruk Karslı ve 12 kişi için gözaltı kararı verildi.