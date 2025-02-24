Gram altın güne nasıl başladı? – 24 Şubat 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:10) 3.443,570 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.938,97 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın lira 3.443,570 seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:10) 3.443,570 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.938,97 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın lira 3.443,570 seviyesinde ilerliyor.
ABD Başkanı Donald Trump, yurt dışından ithal edilen çelik ve alüminyumdan alınan vergilerin yüzde 25’ten yüzde 50’ye çıkarılacağını duyurdu.
Şampiyonlar Ligi’nde şampiyon finalde İtalyan ekibi İnter’i 5-0’la deviren Fransız ekibi Paris Saint-Germain (PSG) oldu.
Tesla ve SpaceX’in sahibi ABD’li iş insanı Elon Musk, yüzündeki morlukların nedenini açıkladı: “Küçük oğlum X’le şakalaşıyordum.”
İngiliz oyuncu ve komedyen Ricky Gervais, ‘Hollywood Walk of Fame’de yıldızla onurlandırıldı.
Çağdaş Hukukçular Derneği (ÇHD), Gezi eylemlerinin 12’nci yıldönümü dolayısıyla toplananlara polisin müdahale ettiğini ve en az 97 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.