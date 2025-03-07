Gram altın güne nasıl başladı? – 7 Mart 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 3.412,533 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.908,65 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.412,533 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 3.412,533 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.908,65 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 3.412,533 lira seviyesinde ilerliyor.
ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Dairesi’nin (ICE) açıklamasına göre TikTok fenomeni Khaby Lame gözaltına alındı. Lame’nin ülkeden gönüllü ayrılması istendi.
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır duyurdu. Afyon sucuğu Avrupa Birliği’nden (AB) coğrafi işaret tescili aldı.
Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan’a göre tutuklanan CHP’li Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı Hakan Bahçetepe’nin yerine başkan vekili olarak AKP’li Eray Karadeniz’in seçilmesi ‘yasal bir durum’.
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,74 düşüşle 9.614,75 puandan başladı.
İstanbul’da iki gündür kayıp olarak aranan ve aracı Aydos Ormanı yakınındaki Şaban Aksoy diğer evinden çıktı.