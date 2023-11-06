Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 6 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1813 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 1984 dolardan işlem görüyor. 


Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1813 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 3 Kasım 2023

SON HABERLER

Blinken Ankara’ya geldi

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşı Hakan Fidan’la görüşmek üzere Ankara’ya geldi.