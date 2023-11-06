Gram altın güne nasıl başladı? – 6 Kasım 2023

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1813 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1984 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1813 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1813 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 1984 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası Dolar/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 1813 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 1813 liradan işlem görüyor.
Zirai ve tarım ilaçları üreticisi Hektaş, bağlı ortaklığı olan Ferbis Tarım’ın halka arz edileceğini açıkladı.
Bursa Büyükşehir Belediyesince işletilen Bursa Deniz Otobüsü (BUDO) seferlerinden bazıları olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.
Rize Ayder’de bulunan Kredi Yurtlar Kurumu’na (KYK) bağlı kız öğrenci yurdunda asansörün ‘düştüğü’ bildirildi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, mevkidaşı Hakan Fidan’la görüşmek üzere Ankara’ya geldi.