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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı – 4 Haziran 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.217,17 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 3.351,44 dolardan  işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.217,17 lira seviyesinde ilerliyor.

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Penaltı kuralı değişti

Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) penaltı kurallarının değiştiğini duyurdu. Penaltıyı kullanan oyuncu topa kazara her iki ayağıyla dokunarak gol atarsa atış tekrarlanacak.