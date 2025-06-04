Gram altın güne nasıl başladı – 4 Haziran 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.217,17 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.351,44 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.217,17 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.217,17 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.351,44 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.217,17 lira seviyesinde ilerliyor.
A Milli Kadın Voleybol Takımı, 2025 FIVB Milletler Ligi’ndeki (VNL) ilk maçında Fransa’yı 3-1 yendi.
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.217,17 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 39,1425 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,6568 seviyesinden güne başladı.
Uluslararası Futbol Birliği Kurulu (IFAB) penaltı kurallarının değiştiğini duyurdu. Penaltıyı kullanan oyuncu topa kazara her iki ayağıyla dokunarak gol atarsa atış tekrarlanacak.
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, hakkında açılan yolsuzluk davasında alındığı çapraz sorguda 1788 kez ‘hatırlamıyorum’ cevabı verdi.