Gram altın güne nasıl başladı – 30 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.163,46 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.301,34 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.163,46 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.163,46 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.301,34 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.163,46 lira seviyesinde ilerliyor.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 11 ülkenin Interpol bültenleriyle aradığı 23 kişinin altı ilde düzenlenen operasyonlarda yakalandığını duyurdu.
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 4.163,46 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 39,2365 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,5796 seviyesinden güne başladı.
Kapıkule Sınır Kapısı’nda bir tırda tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen 12 bin 370 sikke ile 400 takı ve obje ele geçirildi, sürücü gözaltına alındı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), gök gürültülü sağanak beklenen 14 ile sarı kodlu uyarı verdi.