Gram altın güne nasıl başladı? – 3 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.402,971 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.305,77 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.402,971 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.402,971 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.305,77 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.402,971 lira seviyesinde ilerliyor.
ABD’nin teknoloji devlerinden Apple’ın geliri, 30 Mart’ta sona eren 3 aylık dönemde yıllık yüzde 4 azalmasına karşında 90,8 milyar dolarla beklentinin üzerinde gerçekleşti.
Boğaziçi Üniversitesi’nin ‘kayyım’ rektörü Prof.Dr. Naci İnci’nin, Turkcell yönetim kuruluna da atandığı ortaya çıktı.
Uluslararası Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütünün 2024 Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde Türkiye, 180 ülke içerisinde 158’inci oldu. Türkiye özgürlüğün ‘çok vahim’ olduğu ülkeler kategorisinde yer almaya devam etti.
Otomobil ve hafif ticari araç pazarı nisanda yıllık yüzde 22,3 daraldı. Böylelikle Ağustos 2022’den bu yana pazarda ilk kez yıllık daralma yaşandı.
Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.402,971 liradan işlem görüyor.