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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 3 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:04) 2.402,971 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.305,77 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.402,971 lira seviyesinde ilerliyor.

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