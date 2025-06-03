Gram altın güne nasıl başladı – 3 Haziran 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.241,60 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.365,71 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.241,60 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.241,60 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.365,71 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.241,60 lira seviyesinde ilerliyor.
Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından Türkiye’nin sulama altyapısının modernleştirilmesi için Dünya Bankası’ndan 757,1 milyon avro kredi temin edildi.
Ağrı’daki Gürbulak gümrüğünde kömüre emdirilmiş 1 ton 870 kilo uyuşturucuya el konuldu.
Enflasyon Araştırma Grubu’na göre (ENAG) enflasyon aylık yüzde 3,66 artarken, yıllık yüzde 71,23 oldu.
11 ilde ‘dolandırıcılık, tefecilik ve uyuşturucu satıcılığı’ yaptıkları belirlenen organize suç örgütlerine operasyon düzenlendi, 90 şüpheli yakalandı.
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.241,60 liradan işlem görüyor.