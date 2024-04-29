Gram altın güne nasıl başladı? – 29 Nisan 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:03) 2.430,575 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.330,19 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.430,575 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:03) 2.430,575 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.330,19 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.430,575 lira seviyesinde ilerliyor.
En büyük kripto para birimi Bitcoin’in fiyatı 60 bin doların altına düştü.
Şampiyonlar Ligi yarı final ilk maçında Bayern Münih ile Real Madrid arasındaki zorlu mücadele beraberlikle sonuçlandı.
Başkentte sağanak nedeniyle cadde ve sokakları su bastı.
Avrupa genelinde on binlerce refakatsiz göçmen çocuk ve gencin kayıp olduğu öğrenildi. Polis, organ ve fuhuş mafyalarına dikkat çekti.
Şırnak’ta askeri aracın devrilmesi sonucu iki asker hayatını kaybetti, iki asker de yaralandı.