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Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı – 29 Mayıs 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:08) 4.115,39 liradan işlem görüyor.

Spot altın ons başına 3.273,27 dolardan  işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.115,39 lira seviyesinde ilerliyor.

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