Gram altın güne nasıl başladı? – 26 Nisan 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.448,745 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.338,91 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.448,745 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.448,745 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.338,91 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.448,745 lira seviyesinde ilerliyor.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü ile 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nda İstanbul, Ankara ve İzmir’de raylı sistemlerde ulaşım ücretsiz olacak.
Tavuk eti ihracatı aylık bazda azami 10 bin ton, toplamdaysa bu yıl sonuna kadar 80 bin ton olacak şekilde sınırlandırıldı.
İstanbul Valiliği, 1 Mayıs’ta toplu ulaşıma kısıtlama getirildiğini duyurdu.
Bir gram altın şu an (saat 9:08) 2.420,473 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,4421 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 34,7407 seviyesinden güne başladı.