Gram altın güne nasıl başladı? – 2 Mayıs 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.409,564 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.314,44 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.409,564 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.409,564 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.314,44 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.409,564 lira seviyesinde ilerliyor.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 1 Mayıs’ta işçileri polis barikatı önünde neden yalnız bıraktığını açıkladı: “Bir takım provokasyonların olacağı ve oradaki kitlenin provoke edileceği bir çatışma ortamının oluşturulmaya çalışıldığı aşikardı.”
Taksim-Kabataş füniküler hattında teknik arıza nedeniyle seferler yapılamıyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:02) 2.409,564 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,3857 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 34,7549 seviyesinden güne başladı.
Meteoroloji 34 il için kuvvetli yağış beklendiğini belirterek ‘sarı’ kodlu uyarı yaptı.