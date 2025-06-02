Gram altın güne nasıl başladı – 2 Haziran 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.196,79 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.326,69 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.196,79 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.196,79 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.326,69 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.196,79 lira seviyesinde ilerliyor.
Kırşehir’de merkeze bağlı Toklumen köyünde sağanağın ardından sel meydana geldi. Bir ev çöktü, üç evde hasar oluştu.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.196,79 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 39,2593 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,7068 seviyesinden güne başladı.
Suudi Arabistan İçişleri Bakanlığı, ‘izinsiz hacca’ karşı kontrollerde 75 bin 943 kişinin hac yönetmeliklerini ihlal ettiği gerekçesiyle geri gönderildiğini duyurdu.
İzmir’de büyükşehir belediyesi işçilerinin grevi beşinci gününde. Toplanmayan çöpler çevreye kötü koku yayarken vatandaş duruma tepkili.