Gram altın güne nasıl başladı – 12 Haziran 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.251,83 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.329,81 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.251,83 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.251,83 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.329,81 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.251,83 lira seviyesinde ilerliyor.
Kripto varlık hizmet sağlayıcılık işlemlerinde uzaktan kimlik tespitine dair düzenleme yapıldı.
Bir gram altın şu an (saat 9:07) 4.251,83 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 39,1203 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,9953 seviyesinden güne başladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, “Kırmızı bültenle aradığımız beş suçluyu daha ülkemize getirdik” dedi.
Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde sıcaklıkların 43 dereceye çıkması bekleniyor.