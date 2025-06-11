Gram altın güne nasıl başladı – 11 Haziran 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.206,58 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.338,75 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.206,58 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.206,58 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.338,75 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.206,58 lira seviyesinde ilerliyor.
Manisa Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek’in ölümüne yol açan kaza bir kez daha havuzların elektrik tesisatının çok riskli olabileceğini gösterdi.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.206,58 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 39,1907 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,8086 seviyesinden güne başladı.
ABD kenti Los Angeles’ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi.
ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) laboratuvarda üretilen ‘somon balığı etine’ onay verdi.