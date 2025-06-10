Gram altın güne nasıl başladı – 10 Haziran 2025

Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.190,47 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.317,21 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.190,47 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.190,47 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 3.317,21 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 4.190,47 lira seviyesinde ilerliyor.
Türkiye genelinde dün sıcaklıklar 40 dereceyi aştı. En yüksek hava sıcaklığı 42,8 dereceyle Şırnak’ın Güçlükonak ilçesinde ölçüldü.
Bir gram altın şu an (saat 9:06) 4.190,47 liradan işlem görüyor.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 39,2887 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 44,8541 seviyesinden güne başladı.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, taşra teşkilatında istihdam edilmek üzere 360 işçi alacak.
ABD Başkanı Donald Trump, Los Angeles valisine hakaret edip kentte süren göçmenlere destek gösterilerindeki protestocular için “Tükürürlerse vururuz” dedi.