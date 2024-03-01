Gram altın güne nasıl başladı? – 1 Mart 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.058 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.045 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.058 lira seviyesinde ilerliyor.
Yaramazlara biraz batar!
Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.058 liradan işlem görüyor.
Spot altın ons başına 2.045 dolardan işlem görüyor.
Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.058 lira seviyesinde ilerliyor.
Bir gram altın şu an (saat 9:05) 2.456,325 liradan işlem görüyor.
‘Basın Kartı Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’ Resmi Gazete’de yayınlandı.
Liranın dolar ve avro karşısında eriyişi sürüyor. Dolar/TL 32,2708 seviyesinden ilerliyor, avro/TL 35,2341 seviyesinden güne başladı.
İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, önceki genel başkanlarından Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’la Türkiye’nin temel sorunlarını konuştuklarını söyledi.
Video paylaşım platformu YouTube, ateşli silah videolarıyla ilgili politikasını değiştirme kararı aldı.