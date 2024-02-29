Diken

Yaramazlara biraz batar!

Gram altın güne nasıl başladı? – 29 Şubat 2024

Bir gram altın şu an (saat 9:00) 2.043 liradan işlem görüyor.

Fotoğraf: AA

Spot altın ons başına 2.035 dolardan işlem görüyor.


Ons altın ve bankalar arası ABD Doları/TL kuru üzerinden hesaplanan gram altın 2.043 lira seviyesinde ilerliyor.

Gram altın güne nasıl başladı? – 28 Şubat 2024

SON HABERLER

Kral Charles’lı sterlinler piyasada

İngiltere Merkez Bankası (BoE), Kral Charles’ın portresini taşıyan, 5, 10, 20 ve 50 sterlinlik banknotların kullanıma sunulduğunu açıkladı.