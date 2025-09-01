Gram altın 4 bin 600'ün üstünü gördü

Gram altın bir rekor daha kırarak 4 bin 600 lirayı aştı. Bugün 4 bin 614 lirayı gördü.

Ons altının bugünkü en yüksek seviyesi 3 bin 489 dolar oldu.

16:57 itibarıyla ons altın 3.475,47 dolar.

Aynı saatte gram altın 4.594,267, dolar 41,1092 lira.

Avroysa 48,1637 lirayla bugün yükselişte.

Gram altın 4 bin 500 lirayı 29 Ağustos’ta aşmıştı.

Gram altın fiyatı nasıl hesaplanıyor?

Ons bir İngiliz ağırlık birimi. Altın, gümüş ve elmas gibi değerli madenlerin hesaplanması sırasında kullanılıyor. Bir Ons, 31.10 grama denk geliyor.

Gram altının Türkiye’deki fiyatı hesaplanırken o andaki bir ons altın fiyatının değeri 31,10’a bölünüyor ve dolar/lira kuruyla çarpılıyor. Bu da lira bazındaki gram altın değerini veriyor.