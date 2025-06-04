Göztepe: Romulo için kulüp tarihinin en büyük transfer teklifini aldık

Göztepe Sportif Direktörü Ivan Mance, Brezilyalı futbolcu Romulo için ciddi transfer teklifleri olduğunu belirterek “Kulüp tarihine bakarsak açık ara en büyük transfer teklifi de diyebiliriz” dedi.

Fotoğraf: AA

Mance, Gürsel Aksel Stadyumu’nda basın toplantısına sezon boyunca takıma destek veren taraftara teşekkür ederek başladı.

Takımdan ayrılacak oyuncularla birebir görüşeceğini belirten direktör şunları söyledi:

“Futbolda bazen iyi insanları da kaybetmek zorunda kalırsınız. Tabi ki giden, kalan oyuncularımız olacak. Aynı zamanda bazı oyuncularımızın transferleri de gerçekleşecek.

Ama stratejik olarak bir, iki oyuncumuzu satacağız. Daha fazlasını satmayacağız. Çünkü daha başarılı olmak istiyoruz. Daha ileri hedeflere varmak istiyoruz.”

Mance, bu sezonki başarılı performansı nedeniyle transfer teklifleri alan Brezilyalı futbolcu Romulo için de şöyle konuştu:

* Romulo çok fazla ilgi çeken bir oyuncu ve kendisiyle ilgili çok büyük bir teklif de aldık. Göztepe tarihine bakarsak açık ara en büyük transfer teklifi de diyebiliriz. Ama bize verilen bonservisten memnun olmazsak kendisi burada kalacak.

Ivan Mance (solda). Fotoğraf: AA

* Sadece bizim istediğimiz derecede yüksek bir bonservis bedeli, yeterli derecede bonservis bedeli olursa o zaman ayrılabilir. Rekor bir transfer teklifi zaten aldı, çift hanelere ulaşan bir transfer teklifiydi.

Yıldız futbolcu bu sezon Süper Lig ve Türkiye kupasında 33 maça çıktı. Sarı-kırmızılı formayla 17 gol, 10 asist yaptı.