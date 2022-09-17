Gözler kalbin aynası, peki ya kaşlar?

Son 10 yılımız kalın kaşlarla geçti. Kaşı olan almadı, olmayan kalıcı makyaj yaptırdı. Ama her modanın bir sonu vardır, ibre yine ‘kaşsız görünüme’ döndü. Şimdilik modanın öncüleriyle sınırlı görünen trendin kitlelere yayılıp yayılmayacağını görmek için biraz daha beklemek gerekiyor.

SERDAR YETKİN

Doja Cat

ABD’li rap şarkıcısı Doja Cat, canlı yayında usturayı eline alıp kaşlarını kazıyınca yükselen bir trende adını koymanın zamanı geldi. Son 10 yıldır gözümüzün üstünde gururla taşıdığımız kalın kaşların tahtı sarsılıyor.

Tarihten bugüne kaşlar defalarca kez, uzadı, kısaldı, inceldi, kalınlaştı, alındı, ekildi, kıvrıldı, boyandı…

Gözler ve kaşlar makyaj sanatının en çok odaklandığı bölgelerden.

Güzellik sembolü yekpare kaş

Antik Mısır’da erkekler ve kadınlar, doğaüstü güçler için makyaj yaptılar. Tanrı Horus’a bir saygı duruşu olarak, karbon ve siyah oksit maddelerle kaşlarını boyadılar ve uzattılar.

Güzelliğiyle ünlü Kleopatra kalın kaş görünümünün ilk öncülerindendi.

Antik Yunanda evli kadınlar daha doğal bir görünümü benimserken, bekarlar kaşlarını siyah tütsü ile rötuşladı. Yekpare kaş, bir güzellik kriteri olarak kabul edilirdi.

Ortaçağ döneminde alın bölgesi yüzün en önemli kısmı kabul edilirdi. Bu yüzden kadınlar, o bölgeyi daha geniş göstermek için sıklıkla kirpiklerini ve kaşlarını alırlardı.

Cate Blanchett İngiltere kraliçesi 1. Elizabeth’i canlandırdığı 1998 yapımı filmde

15’inci yüzyılın sonlarında, Kraliçe Elizabeth’in kırmızıya çalan sarı kaşları ülkesindeki birçok kadına saç ve kaşını benzer tonlarda boyaması için ilham verdi.

Filmi hızla sarıp bugüne gelirsek, Doja Cat kaşlarını belirsizleştiren tek popüler kültür figürü değil. Kim Kardashian, Dove Cameron, Julia Fox ve Kendall Jenner yeni kaş stilleriyle ön çıkan diğer ünlüler.

Soldan sağa: Kendall Jenner, Julia Fox ve Dove Cameron

Stilist Berker Kuşku: Sıkıcılıktan kurtulduk

Stilist Berker Kuşku, ‘İncecik kaşların çocukken ilgisini çektiğini’ hatırlıyor: “Dior 2000’lerin başında yaptığı defilelerde tamamen ya da incecik alınmış kaşlar vardı. Şimdi bu trendin geri gelmesiyle tekdüzelikten biraz da olsa kurtulduk.”

Hem dünyada hem de Türkiye’de ‘Drag Queen‘ camiasında kaşların alınması ve kaş makyajı performans için büyük önem taşıyor. Bu alanlarda da kaşların artık gittikçe farklılaştığını belirten Berker, deneysel modellerin rağbet gördüğünü söylüyor.

“Teknolojinin de beraberinde getirdiği hızlı tüketimle moda sektöründe düzenli aralıklarla ve döngüsel olarak geçmişten ilham alınıyor” diyen stilistin son sözüne katılmamak mümkün değil: “Bence herkes ne yapmak istiyorsa onu yapsın.“