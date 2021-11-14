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Yaramazlara biraz batar!

Gözde Bedeloğlu: Türkiye, ‘mektedirler’ ve ‘maktadırlar’ içinde serbest düşüşe geçti

Ne konuşuyoruz biz ya? Bir derdimiz bu mu kaldı Allah aşkına? Onca sıkıntının arasında takıldığımız şeye bak! Bu serzenişlerden en az bir tanesini, vakitlerden birinde dillendirmişizdir. Canımıza yetmiştir artık. Köy yanmakta ve bütün deliler de taranmaktadır ayna karşısında. Dolar lirayı onlular kapısında karşılamış, insanlar seksen liraya dayanan tuvalet kâğıdından nasıl tasarruf ederim diye düşünmeye başlamıştır. Yangın yanmaktadır. Kulaklar uğuldamaktadır. Tırnaklar kemirilmektedir. Türkiye, sürekli bir ‘mektedirler’ ve ‘maktadırlar’ içinde serbest düşüşe geçmiştir. 

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı


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