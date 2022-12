Gözde Bedeloğlu: Siyaset değilse ne bu şimdi?

Her fırsatta sahneye çıkmayı seven Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ise ancak beş gün sonra yaptığı açıklamada Timur Soykan’ın istismar haberini ‘İslam dinine bir saldırı’ olarak değerlendirdi ve evlilik için gerekli bir rüşt yaşı olduğunu söyledi. Sayısal karşılığından bahsetmedi, oysa Türkiye’nin altında imzası bulunan BM Çocuk Hakları Sözleşmesi’nde konu gayet net. 18 yaşından küçük herkes çocuktur! Yine günler sonra sesini duyabildiğimiz Aile Bakanı Derya Yanık’a göre de “bunlar son derece insani, her zeminde karşılaşılabilecek meseleler ve siyasetin konusu değil!” Bakan Yanık’ın, çocukların psikolojik ve fiziksel bütünlüğü konusundaki hassasiyetini bakanlığına bağlı ‘Küçükleri Muzır Neşriyattan Koruma Kurulu’nun ‘muzır’ ilan ettiği felsefe kitaplarından biliyoruz. Günışığı Kitaplığı tarafından yayınlanan o kitaplardan biri olan ‘Küçükler ve Büyükler’de çocukların taciz karşısında neler yapabileceği ve hakları anlatılıyor.

Önümüzde iktidarın onayı ve teşvikiyle kamu hizmeti sunan, kamu kaynaklarından faydalanan tarikatlar ve onları övüp kollayan siyasetçiler, devlet kurum ve yöneticileri duruyor dağ gibi. Siyaset değilse ne bu şimdi?

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı