Gözde Bedeloğlu: Her cümlede göze çarpan üç büyük harf var; ‘MHP’

Sinan Ateş cinayetinin üzerinden bir ay geçti. Tetikçi Eray Özyağcı hâlâ kayıp. Suikastın kilit isimlerinden Doğukan Çep aynı zamanda İstanbul Gülsuyu’nda uyuşturucu çetelerine karşı mücadele ederken öldürülen Hasan Ferit Gedik cinayetinin de faillerinden.

(…)

Fail, şüpheli, kaçak, tutuklu derken suikastla ilgili kurulan her cümlede göze çarpan üç büyük harf var; ‘MHP’. Haliyle işi tam da bu olan gazeteci Yıldız Yazıcıoğlu sordu: “MHP’ye yönelik iddialara yanıt verecek misiniz?” Sorusunu sade, anlaşılır bir biçimde ve doğrudan konunun muhatabına yönelten Yazıcıoğlu’na, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin yanıtı da aynı derecede sade, anlaşılır ve muhataplarına, yani bütün gazetecilere yönelik oldu. “İşine bak, hadi, işine bak!” Parça tesirli sorusu nedeniyle gazeteciyi Bahçeli’nin yanından iterek uzaklaştırma görevini Bahçeli’nin özel kalem müdürü ve MHP’li vekiller üstlendi. Böylece işini iyi ve doğru yapan bir gazeteci sayesinde daha cevapsız görünümlü cevaplar aldık.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı