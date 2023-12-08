Bir uluslararası öğrenci değerlendirme testi PISA. OECD tarafından üç yılda bir tekrarlanıyor ve 15 yaşındaki çocukların okuma becerisi, matematik ve fen alanındaki seviyelerini ölçüyor. Önceki gün açıklanan 2022 sonuçlarına göre Türkiye, her üç alanda da OECD ortalamalarının altında kaldı. İçlerinden en çarpıcı olanı, okuma becerisi kategorisindeki 10 puanlık düşüş. Türkiye’nin bu alandaki 2018 yılı ortalaması 466 iken 2022 yılında elde edilen sonuç 456 puan olarak kaydedildi. OECD ülkelerinin puan ortalaması ise 476. Sonuçlara göre Türkiye’den yine aynı alanda yüksek başarı seviyesi gösterebilen öğrencilerin oranı 1,9, OECD ortalaması ise 7,2.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, bu sonucu “okuma becerileri alanında uzun vadeli ortalamaya yakın bir performans” olarak değerlendirdi. Ana dilinde okuduğunu anlamakta zorluk çeken ciddi sayıda öğrenci olduğunu ortaya koyan bu sonuç için, yapılan ‘ortalamaya yakın bir performans’ fazlaca iyimser görünüyor. Bu pozitif bakış açısına ters düşen başka bir veri daha var. Yirmi yıldır AKP’nin yön verdiği eğitim sistemiyle muhatap olan öğrencilerin yüzde 44’ü yaşamından memnun olmadığını söylemiş. Çocuk yaşta hayata ve geleceğe karşı umutsuzluğa sürüklenmiş öğrencilerden yüksek okul başarıları göstermeleri gerçekçi olmadığı gibi adil de değil.

Gözde Bedeloğlu’nun yazısı