Gözaltındaki gazetecilerden üçü tutuklandı

İstanbul merkezli operasyon kapsamında gözaltına alınan dokuz gazeteciden üçü tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Fotoğraf: MA

İstanbul ve Ankara’da 23 Nisan’daki ev baskınlarında çoğunluğu Mezopotamya Ajansı (MA) ve Yeni Yaşam’dan olmak üzere dokuz gazeteci gözaltına alınmıştı.

MA’nın haberine göre Enes Sezgin, Saliha Aras, Yeşim Alıcı, Beste Argat Balcı, Şirin Ermiş ile Doğan Kaynak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Mehmet Aslan, Esra Solin Dal ve Erdoğan Alayumat’sa ‘örgüt üyeliği’ suçlamasıyla tutuklandı.

Esra Solin Dal Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne, Erdoğan Alayumut Metris Cezaevi’ne, Mehmet Aslan’sa Sincan Cezaevi’ne gönderildi.