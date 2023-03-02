Gözaltına alınan üç SOL Partili savcılığa sevk edilecek

Dün akşam Kadıköy’de eylem düzenlemek isterken gözaltına alınan SOL Parti üyesi 74 kişi serbest bırakıldı; üç kişiyse savcılığa sevk edilecek.

Fotoğraf: Birgün/Asena Tunca

Kahramanmaraş merkezli yıkıcı depremlerde can kaybı son güncellemeye göre 45 bin 89. Depremler öncesindeki ihmaller ve sonrasındaki koordinasyonsuzluk gerekçesiyle yurttaşlar arasında hükümete karşı öfke var.

SOL Parti de İstanbul’un Kadıköy ilçesinde yürüyüş düzenlemek istedi. Partinin Kadıköy ilçe binasını ablukaya alan polis sonrasında yürüyüşe müdahale etmişti. Burada aralarında SOL Parti İstanbul İl Başkanı Deniz Demirdöğen’in de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alınmıştı.

SOL Parti İstanbul İl Başkanlığı’nın gece saatlerinde duyurduğuna göre, gözaltına alınan 74 partili serbest bırakıldı. Üç kişiyse savcılığa sevk edilecek.