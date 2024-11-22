Göz rengini kalıcı olarak değiştiren göz dövmesi popülerleşiyor

Göz renginin kalıcı olarak değiştirildiği sıradışı bir kozmetik cerrahi yöntem giderek popülerlik kazanıyor.

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‘Keratopigmentasyon’ veya ‘kornea dövmesi’ adı verilen, göz renginin kalıcı olarak değiştirildiği sıradışı bir kozmetik cerrahi yöntem giderek popülerlik kazanıyor. Uzmanlar, işlemin kalıcı hasara neden olabileceği konusunda uyarıyor.

İşlem sırasında, gözün korneasına bir tünel açılıyor ve cerrahi işlemle bu tünel genişletilerek gözün rengini kalıcı olarak değiştiren özel bir boyayla dolduruluyor.

Bu prosedür normalde yaralanma veya hastalık kaynaklı kozmetik bir şekil bozukluğunu düzeltmek için uygulanıyor. Bazı hastalardaysa kornea hasarından sonra parlamayı azaltabiliyor.

Wall Street Journal‘ın (WSJ) haberine göre Avrupalı doktorlar 2010’lu yıllardan itibaren sadece kozmetik amaçlarla göze boya enjekte etmeye başladı.

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Gıda ve İlaç Dairesi, keratopgimentasyonu ABD’de bir prosedür olarak henüz onaylamadı. Ancak bu, cerrahların geçici çözümler bulmasını engellemedi. Bazıları bu iş için tasarlanmış lazerler kullanıyor ve yurtdışındaki şirketlerden boyalar satın alıyor.

Daha önce bu operasyonu geçirmiş Jason Jimenez, gazeteye “Bunu bir gelişme olarak görüyorum. İnsanlar dişlerini yaptırıyor, implant ve botoks yaptırıyor. Eğer sizi daha mutlu edebilecek, daha iyi görünmenizi sağlayabilecek bir şeyse, neden olmasın?” diyerek işlemi savundu. Diğer taraftan Amerikan Oftalmoloji Akademisi (AAO), göz rengi değiştirme ameliyatlarının riskleri konusunda kamuoyunu uyarıyor.

Bu riskler arasında ‘bulanıklığa yol açabilen kornea hasarı’ ve ‘boya maddesinin göze sızması’ gibi komplikasyonlar var.

AAO, göz rengini değiştirmek isteyen hastaların bunun yerine renkli kontakt lensler gibi seçeneklere başvurmalarını öneriyor.