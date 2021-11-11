Görme engellinin rehber köpeği ‘fazla kilolu’ diye koruma altına alındı: Zayıflatılacak

Britanya’nın Liverpool kentinde yaşayan bir görme engellinin rehber köpeği, ‘aşırı kilolu’ olduğu gerekçesiyle zayıflatılmak üzere sahibinden alındı.

Fotoğraf: Daily Mail

2008’de, iki kalp krizi ve inme sonrasında görme duyusunu büyük ölçüde kaybeden Roger Debman’dan (60), Guide Dogs (Rehber Köpekler) adlı sivil toplumunun belirlediği ideal kilodan ağır olan ‘Peter’ adlı Golden Retriever cinsi köpeğini zayıflatması istendi. İdeal kilonun 40 olduğunu ifade eden uzmanlar, 49,5 kilo olan Peter’a rejim yaptırmasını ve düzenli yürüyüşe çıkarmasını söyledi. Ancak Peter zayıflayamadı.

Bunun üzerine Guide Dogs yönetimi, beş yaşındaki Peter’ın geçici olarak koruma altına alınacağını ve zayıflatılacağını söyledi. 5 Kasım’da evinden alınan Peter’ın ideal kiloya inmesinin birkaç ay sürebileceği, sonrasında yeniden Debman’a teslim edileceği belirtildi.

Karara çok üzülen Debman, “Bu ne benim ne de Peter’ın yararına. Peter gayet sağlıklı. İstedikleri kiloya inerse çok zayıf olur. Götürdüğüm veteriner 45 kilonun uygun olduğunu söylüyor. Hem boyu diğerlerine göre daha uzun, onu dikkate almıyorlar” dedi.

En büyük destekçisinin Peter olduğunun altını çizen Debman, “Telefonda benden alacaklarını söylediklerinde dilim tutuldu sandım. Konuşamadım eşime verdim, ben onsuz bir hiçim” ifadelerini kullandı.

Eşi Debra Debman (52) ise eşinin de kendisinin de Peter’ın evden ayrılmasından dolayı çok üzgün olduklarını ifade ederek, “Guide Dogs görme engellilere destek vermesi gereken bir kuruluş ancak onlarla başından beri sorun yaşıyoruz. Bu son yaptıkları da travma yaşattı” dedi.

Guide Dogs sözcüsü ise Debman ve Peter’ı mümkün olduğu kadar çabuk bir araya getirmek için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Sözcü, Peter’ın sağlıklı, ideal kiloda olmasının Debman’in de yararına olduğunun altını çizdi.