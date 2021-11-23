Görme engelli öğrenci ‘form engeli’ni de aştı

Adana’da, Liselere Geçiş Sınavı (LGS) başvuru formu yanlış doldurulduğu için mağduriyet yaşayan görme engelli Ahmet Arda Topak (14), hukuki mücadelesini kazandı ve hayalindeki liseye başladı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre doğuştan yüzde 100 görme engelli Topak, LGS başvuru formunda raporunun az gören olarak doldurulması nedeniyle sınavda muaf tutulması gereken sorularla karşılaştı. Şekil ve grafik içeren soruları görme yetisi hiç olmadığı için yanıtlayamadı ve istediği puanı almadı.

Mağduriyetinin giderilmesi için Ankara 5. İdare Mahkemesi’ne açtığı davayı kazanan Topak’ın puanı yeniden hesaplanarak 353’ten 454’e yükseldi. Bu puan, eğitim yılı başında girmek isteyip giremediği Adana Anadolu Lisesi için yeterliydi. Milli Eğitim Bakanlığı devreye girdi ve Topak hayalini kurduğu liseye başladı.

Okulundaki ilk gününe ağabeyi Mehmet Topak ile giden Ahmet Topak’ı Çukurova İlçe Milli Eğitim Müdürü Ayhan Dağlı ve okul müdürü Muharrem Yanarateş karşıladı.

“Çok sıkıntılı bir süreçti. Şahsi ve ailevi anlamda çok sıkıntılar çektik. Sonunda da istediğim okuluma kavuştum. Bunun için çok mutluyum” diyen Topak Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer’e teşekkür etti.

Dağlı da görme engelliler okulundan mezun Topak’ın başvurusunda görme engelli raporunun teknik hatadan dolayı az gören olarak ibraz edildiğini belirterek şöyle konuştu: “Bakanlığımızın tensipleriyle öğrencimizi hayalindeki okula yerleştirdik. Başarılı bir öğrenci, burada da başarılı olacağına inanıyoruz.”