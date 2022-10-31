Görevden alma ve atama kararları Resmi Gazete’de

Bazı bakanlık, kurum ve kuruluşlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete’de yayımlandı.

Fotoğraf: AA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, İletişim Başkanlığında açık bulunan Afyonkarahisar Bölge Müdürlüğü’ne Mehmed Zahid Talha Arar, Antalya Bölge Müdürlüğü’ne Esen Diler, Bursa Bölge Müdürlüğü’ne Ali Fuad Gölbaşı, Diyarbakır Bölge Müdürlüğü’ne Fikret Dişlioğlu, Gaziantep Bölge Müdürlüğü’ne Mücahit Taşkın, Samsun Bölge Müdürlüğü’ne Ebu Bekir Ayrancı atandı.

Adli Tıp Kurumu Üçüncü Adli Tıp İhtisas Kurulu Göğüs Hastalıkları Üyeliği’ne Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Halit Çınarka ile Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Kadın Hastalıkları ve Doğum Üyeliği’ne Sağlık Bilimleri Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ayşegül Özel görevlendirilirken, Beşinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyeliği’ne Birinci Adli Tıp İhtisas Kurulu Adli Tıp Üyesi Uzm. Dr. Ali Ulvi Çalık’ın ataması yapıldı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında açık bulunan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı’na Levent Kenan Kibar, İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdür Yardımcılığı’na Muhammet Kamil Işık, Sosyal Güvenlik Kurumu’nda açık bulunan Yönetim Kurulu Üyeliği’ne Celalettin Sıvacı, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan başmüfettişliğe müfettiş Özgür Semiz, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nda açık bulunan Kırıkkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü’ne ise Onur Kızılkaya getirildi.

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nde açık bulunan Antalya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne Lütfi Karabacak, Balıkesir Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne Gökhan Bahçecik, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne Haluk Yıldız, Diyarbakır Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne Hakan Demir, Edirne Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne Ahmet Saraç, Kütahya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne Zekeriya Şentürk, Malatya Vakıflar Bölge Müdürlüğü’ne de Adem Bacanlı atandı.

Milli Eğitim Bakanlığı’nda açık bulunan Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’ne Hasan Ünsal, Yükseköğretim ve Yurt Dışı Eğitim Genel Müdürlüğü’ne Murat Süt’ün ataması yapılırken, Milli Savunma Bakanlığı’nda açık bulunan Teknik Hizmetler Genel Müdür Yardımcılığı’na Murat Soykan’ın ataması gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Denizli İl Müdürü Süleyman Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Bartın İl Kültür ve Turizm Müdürü Handan Karakoç ile Niğde İl Kültür ve Turizm Müdürü Alper Lütfi Göncü ise görevlerinden alındı.

İki üniversiteye rektör atandı

Lokman Hekim Üniversitesi Rektörlüğüne Prof. Dr. Fatih Gültekin, İstanbul Gedik Üniversitesi Rektörlüğüne ise Prof. Dr. Ahmet Kesik atandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, söz konusu atamaları 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 13’üncü maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2, 3 ve 7’nci maddeleri gereğince yaptı.

Feyzioğlu kararı da yayınlandı

Türkiye’nin Avrupa Konseyi Daimi Temsilcisi Kaan Esener, NATO Daimi Temsilcisi Basat Öztürk ve BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan ile KKTC Büyükelçisi Ali Murat Başçeri ve Kosova Büyükelçisi Çağrı Sakar merkeze alındı.

Aynı karar uyarınca, Avrupa Konseyi Daimi Temsilciliği’ne Nurdan Bayraktar Golder, NATO Daimi Temsilciliği’ne Zeki Levent Gümrükçü, BM Cenevre Ofisi Daimi Temsilciliği’ne Güven Begeç, KKTC Büyükelçiliği’ne Metin Feyzioğlu ve Kosova Büyükelçiliği’ne de Sabri Tunç Angılı getirildi.