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Yaramazlara biraz batar!

Google ofis alırsa… Tam 2,1 milyar dolar

ABD’li teknoloji devi Google, New York kentinde 2,1 milyar dolara (18,17 milyar lira) yeni ofis binası satın almayı planlıyor.

Fotoğraf: Reuters

Wall Street Journal gazetesine göre bu, pandemi başladığından beri ABD’de bir ofis binası için ödenen en yüksek fiyat olacak.


Manhattan’daki ofis binasının satın alınması ayrıca, şirketin ofisi ve dolayısıyla çalışma alanını genişleterek çalışanlarını işyerine döndürme planının parçası olarak değerlendirildi.

Şirketin CFO’su Ruth Porat dün, yeni binanın bölgedeki (Manhattan) çalışma alanlarının ‘çapası’ olacağını açıkladı. Washington Sokağı, St John Terminal binasının satın alma işlemini 2022’nin ilk çeyreğinde tamamlamayı ve 2023 ortasında açmayı hedeflediklerini belirten Porat, şirketin California eyaleti dışındaki en büyük ofis binası olacağı bilgisini paylaştı.

Google, pandemi nedeniyle çalışanların ocak ayına kadar ofise gitmelerinin şart olmadığını açıklamıştı. Şirket yönetimi New York’taki 12 bin çalışanının sayısını 14 bine çıkarmayı planladıklarını duyurmuştu.

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