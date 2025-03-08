Google Chrome'un kaderi nisanda belli olacak

ABD Adalet Bakanlığı, Google’a açılan ‘antitröst’ davasında Chrome’un satılması talebini yineledi. Karar nisanda verilecek.

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ABD Adalet Bakanlığı 24 Ocak 2023’te Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google’a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde ‘antitröst’ davası açmıştı.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirten bakanlık, Google’ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığını öne sürmüştü.

Bakanlık davada mahkemeye revize edilmiş belgelerini sundu. Belgelerde yargıca Google’ın Chrome tarayıcısını satmaya zorlanması talebi tekrarlandı.

Belgelerde bakanlığın Google’ın yapay zeka startup’larındaki hisselerini satması talebindense vazgeçtiği görüldü.

Google sözcülerinden Peter Schottenfels’se talebin ABD’nin ‘ekonomisi ve güvenliğine zarar vereceğini’ savunarak “Bu talepler mahkemenin kararının çok ötesine geçiyor” dedi.

Nihai kararı federal yargıç Amit Mehta’nın nisanda vereceği bildirildi.

ABD Adalet Bakanlığı, 2020’de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google’a ‘antitröst’ davası açmıştı.

Antiröst nedir?

Antitröst politika ticaret engellerini ve piyasa rekabetini önlemek için hükümetlerce izlenen politikalara deniyor. Amaç tüketiciyi korumak ve ekonomik kaynakların en etkin biçimde dağılımını sağlamaktır.