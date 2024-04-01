Google'a gizli bilgileri kullanmaktan 5 milyar dolar ceza

ABD merkezli çevrim içi veri toplama şirketi Google, aramaların kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan fazla tazminat verecek.

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California Kuzey Bölge Mahkemesindeki belgelere göre Google, çevrim içi gezintilerde anonim seçeneğini kullandığı halde bilgileri izinsiz kullanılan 50 davacıyı temsil eden üç avukatlık firmasıyla anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre Google, izinsiz verilerin kaydını tuttuğu gerekçesiyle 5 milyar dolardan (en az 160 trilyon 922 milyar lira) fazla tazminat ödemeyi kabul etti.

Google, milyonlarca kullanıcının internette gezinme geçmişine ilişkin verileri silecek.

Yaklaşık dört yıl önce açılan davada Google, anonim tarama seçeneğini kullanan herkesin etkinliğini nasıl izlediği konusunda kullanıcıları yanıltmakla suçlanıyordu.