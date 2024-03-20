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Yaramazlara biraz batar!

Fransa’dan Google’a 250 milyon avro ceza

Fransa Rekabet Kurumu, Google’ı platformda kullanılan içeriklerin ücretlendirilmesine yönelik 2019 Avrupa Birliği (AB) yasası kapsamında para cezasına çarptırdı.

Fotoğraf: AA

Fransa Rekabet Kurumu, Google’ın içerik ücretlendirilmesi konusunda yürütülen soruşturma sonucunda AB yasalarına aykırı hareket ettiğine karar verdi.


Kurum Google’a, içeriklerini kullandığı Fransız yayıncılara yeterli ücret vermediği için 250 milyon avro (8,775 milyar lira) ceza kesti.

Google, şimdiye kadar 450 Fransız yayıncıyla ücret konusunda anlaşmaya vardı.

AB’nin 2019 yasasının 15’inci maddesi, yayıncılara içeriklerinin yeniden kullanımı için platformlardan adil ücret alma hakkı sağlayan ‘komşu haklar’ tanıyor.

Şirket birçok ülkede rekabete aykırı davranmaktan açılan davalarla mücadele ediyor.

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