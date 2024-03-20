Fransa’dan Google’a 250 milyon avro ceza

Paranın baş rol oynadığı kimi dram, kimi vodvil olan hikayeler çoktur bu ülkede. Çoğu gizli kalmaz yazılara kitaplara konu olur ama değişen pek bir şey olmaz. Çünkü mesele kişiler değil, düzendir. İnsan egemenliğini paraya kaptırmıştır bir kere!