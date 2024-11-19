ABD, Google’ı Chrome tarayıcısını satmaya zorlayacak

ABD Adalet Bakanlığı yetkililerinin Google’ı, Chrome tarayıcısını satmaya zorlanması için yargıçtan talepte bulunmaya karar verdiği bildirildi.

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Bloomberg‘in konu hakkında bilgi sahibi isimsiz kaynaklara dayandırdığı haberine göre bakanlık, ağustosta Google’ın arama pazarında yasadışı olarak tekelleştiğine hükmeden yargıçtan yapay zeka ve Android akıllı telefon işletim sistemiyle ilgili önlemler almasını isteyecek.

ABD Adalet Bakanlığı’nın antitröst yetkilileri, Google’ı Chrome tarayıcısını satmaya zorlamak için yargıçtan talepte bulunacak.

ABD’de federal yargıç Amit Mehta, ağustos ayında Google’ın internet araması ve arama reklamcılığı konusunda ‘yasadışı tekel’ oluşturduğuna hükmederek internet teknolojileri alanında önemli bir karara imza atmıştı.

Mehta kararında “Mahkeme, tanıklar ve kanıtlar üzerindeki detaylı incelemesinin sonucunda şu karara ulaştı: Google bir tekeldir ve bu tekelini korumak üzere hareket etmiştir. Bu da Sherman Yasası’nın 2’nci maddesini ihlal etmektedir” demişti.

Google’a ‘antitröst’ davası

ABD Adalet Bakanlığı’nın 24 Ocak 2023’teki açıklamasında Kaliforniya, Colorado, Connecticut, New Jersey, New York, Rhode Island, Tennessee ve Virginia eyaletlerinin başsavcılarıyla Google’a Virginia Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi’nde ‘antitröst’ davası açıldığı bildirilmişti.

Şirketin çok sayıda dijital reklam teknolojisi ürününü tekeline aldığı belirtilirken Google’ın sektördeki hakimiyetine yönelik her türlü tehdidi ortadan kaldırmak veya ciddi şekilde azaltmak için rekabete aykırı, dışlayıcı ve yasa dışı yöntemler kullandığı iddia edilmişti.

Son 15 yılda Google’ın, satın almalar yoluyla reklam teknolojisi rakiplerini etkisiz hale getirdiği veya ortadan kaldırdığı anlatılan açıklamada şirketin daha fazla yayıncıyı ve reklamcıyı ürünlerini kullanmaya zorlamak için dijital reklam pazarındaki hakimiyetini kullandığı ve rakip ürünlerin kullanılmasını engellediği vurgulanmıştı.

Bu sayede Google’ın sektördeki hakimiyetini pekiştirdiği belirtilerek şirketin rekabete aykırı davranışının içeriğine de yer verilmişti.

Adalet bakanlığı 2020’de de arama ve arama reklamcılığını tekelleştirdiği için Google’a antitröst davası açmıştı.