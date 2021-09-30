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Yaramazlara biraz batar!

Google: Bing’de en çok aranan kelime Google

Microsoft’un arama motoru Bing’de en çok aranan kelimenin rakibi Google olduğu açıklandı.

Fotoğraf: Reuters

Avrupa Birliği’nin piyasadaki hakimiyetini istismar ettiği gerekçesiyle 4,3 milyar dolarlık ceza verdiği Google temyize gitmişti. Google’un Bing’den en çok aranan kelime olduğu iddası mahkemede dile getirildi.


Google’ın arama motoru dünyasındaki hakimiyeti uzun yıllardır eleştiriliyor. Çatı şirketi Alphabet bu nedenle dünyanın birçok yerinde açılan davalarla karşı karşıya.

Microsoft’un savına göre Google mobil ekosistemdeki hakimiyetini kötüye kullanıyor ve kendi ürününü teşvik ediyor. Google ise arama motoru hizmetinin ‘gerçek anlamda en popüler’ olduğunu savunuyor.  

Avukat Alfonso Lamadrid, AB Genel Mahkemesi’nde şunları söyledi: “Bing’de şimdiye kadar en çok aranan kelienin Google olduğuna dair kanıtımız var. İnsanlar Google’ı kullanmak istedikleri için kullanıyorlar mecbur oldukları için değil.”

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