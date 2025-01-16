Google, AP haberlerini yapay zeka modelinde kullanabilecek

Google ile Associated Press (AP) haber ajansı arasında anlaşmaya varıldı. Ajansın haberlerini, Gemini yapay zeka modeli kullanabilecek.

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Google yazılı açıklamasında AP’nin Gemini uygulamasında görüntülenen sonuçların ‘kullanışlılığını artırmaya’ yardımcı olmak için gerçek zamanlı bilgi akışı sağlayacağını duyurdu.

AP yetkililerinden Kristin Heitmann da Google’ın üretici yapay zeka modellerini geliştirmesinde ‘AP’nin haberciliğinin değerine ve tarafsız haberciliğine olan bağlılığını’ görmesinden memnun olduklarını belirtti.

Anlaşmanın Google’la küresel kitleye ‘zamanında, doğru haber ve bilgi sağlamak’ için birlikte çalışmaya dayanan ve uzun süredir devam eden ilişkinin bir parçası olduğunu kaydetti.

Anlaşma, Google’ın bir haber yayın şirketiyle yaptığı ilk anlaşma olurken anlaşmanın detayları konusunda herhangi bir bilgi paylaşılmadı.

AP, 2023’te de OpenAI şirketinin yapay zeka modeli Chat GPT’yle ‘1985’ten bu yana haber arşivine erişim sağlaması’ konusunda anlaşmıştı.