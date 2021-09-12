Gönüllülerin ‘leylek’ nöbeti: Akıma kapılmamaları için düdük çalıyorlar

Avrupa ve Afrika arasında, kuşlar için önemli göç yollarından birisi Mersin’de gönüllüler, leyleklerin kondukları elektrik direklerinde akıma kapılmamaları için nöbet tutuyor.

Fotoğraflar: DHA

Kentte, uzun kanatlı leylek, küçük akbaba, kartal, şahin, atmaca, turna gibi kuş türleri göç yolculuğu sırasında dinlenme ve beslenme yerlerine ihtiyaç duyuyor. Geceleri tünemek için yüksek yerler arayan kuşlar, genellikle elektrik direklerine konuyor. Direkler izole edilmediği için akıma kapılarak ölüyor.

Ağustos ayı başında leyleklerin öldüğünü tespit eden Doğa Derneği izolasyon için elektrik dağıtım şirketini bilgilendirerek çalışma yapmasını istedi. Dernek üyeleri ve gönüllüler direklerde leyleklerin akıma kapılmasını engellemek amacıyla nöbet tutmaya başladı. Uçlarında poşet bağlı sopaları sallayıp düdük çalıyorlar.

Mersin Doğa Koruma Milli Parklar Şubesi ve Mersin Toroslar Elektrik Dağıtım şirketi de karşılıklı görüşmeler yaparak çözüm üretti. Bir hafta içerisinde prosedür tamamlanarak elektrik direklerinde izolasyon çalışmaları başlatıldı. Ayrıca ‘kuş kovar’ denen reflektörler asılmaya başlandı.

Bu yılki sonbahar dönemi sonrası kurumlarla beraber orta ve uzun vadeli planlamalar yapılarak kuşların göç yollarında daha sağlıklı konaklaması ve barınması için çalışmalar yürüteceklerini belirten Doğa Derneği Mersin Bölge Sorumlusu Turan Çetin şöyle konuştu: “Anadolu’da on binlerce yıldır leyleklerin göç mucizesinin tanığıyız. Onların güvenli bir şekilde bu yolculuğu tamamlaması için çalışıyoruz. Bu duyarlılığın sadece Mersin’de değil, tüm Türkiye’de olması gerekiyor. Türkiye’de çok sayıda kuş gözlemcisi, uzman, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu var ve kuşlarla ilgili çok sayıda araştırma yapılıyor. Bu sayede kuşların göç sırasında öldüğü bölgeler biliniyor ancak şirketler elektrik direklerinde yeterince izolasyon çalışması yapmıyor. İvedilikle, kuş ölümlerinin yaşandığı bölgelerde gerekli çalışmalar başlatılarak leylek gibi uzun kanatlı kuşların ölümleri engellenmeli.”