Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin lira ceza

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, nesli tehlike altında olan caretta carettaların Akdeniz’deki en büyük yaşam alanlarından olan Antalya Belek’teki yuvalama alanının üzerine ahşap yürüme bandı koyan iki otele toplam 482 bin 790 lira çeza uyguladı.