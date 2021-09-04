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Yaramazlara biraz batar!

Gölete hayvan atığı bırakan çiftliğe 96 bin lira ceza

Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesindeki bir işletmeye, gölete hayvan atığı bıraktığı gerekçesiyle 96 bin 525 lira ceza uygulandı.

Fotoğraf: DHA (temsili)

AA’nın haberine göre Çengelli köyünün Kayacık mevkisindeki sulama göletinde ölen çok sayıda balık olduğunu fark eden çevre sakinleri durumu jandarmaya bildirdi.


Jandarma ekipleri inceleme sonucunda Kayabeyli köyünde faaliyet gösteren E.Ö.’ye ait hayvan çiftliğinden, sıvılaştırılmış hayvan gübresinin borular aracılığıyla gölete akıtıldığını tespit etti.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü yetkilileri göletten numune alarak söz konusu işletmeye 96 bin 525 lira ceza uyguladı.

Çengelli Köyü Muhtarı Rahim Cumalı, gölette çok sayıda balığın öldüğünü gördüklerinde korktuklarını anlatarak, “Artık gölette hayvanlarımıza su içiremeyeceğiz. Yetkililerden bu konuda yardım bekliyoruz” dedi.

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