Gölete düşen öğrenciyi kurtarmak isteyen dört kişi boğuldu: Öğrenci kurtarıldı

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde boğulma tehlikesi geçiren öğrenciyi kurtarmak için girdikleri gölette kaybolan dört kişinin cansız bedenine ulaşıldı.

Fotoğraf: AA

AA’nın haberine göre, Hocalar ilçesinden piknik yapmak için Akdağ Tabiat Parkı’na gelen öğrenci grubu gölet etrafında gezintiye çıktı.

Göletin üzerindeki köprüde fotoğraf çektirmek isteyen öğrencilerden biri, dengesini kaybederek suya düştü.

Öğrenciyi kurtarmak için dört kişi suya atladı. Öğrenci kurtarıldı, ancak söz konusu dört kişi suda kayboldu.

Bu kişiler için bölgeye sağlık, jandarma, AFAD ve Konya’dan dalgıç ekibi sevk edildi.

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AFAD ve Konya İl Emniyet Müdürlüğü Sualtı Grup Amirliğine bağlı dalgıçlar tarafından lise öğrencisi Halil E. ve Mehmet Can K. ile Ramazan A. ve Yusuf K.’nin cansız bedenleri göletten çıkarıldı.