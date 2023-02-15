AFAD müdürünün oğlu kamuda hızlı yükselmiş

Deprem sonrası organizasyon ve koordinasyon eksiklikleriyle eleştirilerin odağındaki Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Afetlere Müdahale Genel Müdürü İsmail Palakoğlu’nun oğlunun kamudaki hızlı yükselişi dikkat çekti. Palakoğlu, Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) sonucu olmadan Diyanet İşleri Başkanlığı’na özel kalem müdürü olarak girmiş.

İsmail Palakoğlu. (AA)

Gazeteci Özlem Akarsu Çelik, Twitter’dan Muhammed Hamidettin Palakoğlu’nun dört ay önce Diyanet’e KPSS’siz alındığını aktardı.

Özlem Akarsu Çelik’in paylaşımında şu ifadeler yer aldı:

“Bir gün memuriyet yapmadan Diyanet’e müşavir kadrosuyla girip hızla yükselen, AFAD Afetlere Müdahale Genel Müdürü ilahiyatçı İsmail Palakoğlu’nun oğlu Muhammed Hamidettin Palakoğlu da babası gibi KPSS’siz girmiş Diyanet’e dört ay önce.

Babası Diyanet’e müşavir kadrosuyla girmişti. Oğlu da özel kalem olarak girmiş. Bunlar istisnai kadrolar. Binlerce kişi KPSS sınavında ter döküp mülakatta elenerek işsiz kalırken birileri de devlette jet hızıyla yüksel(til)iyor.”

Babası Diyanet’e müşavir kadrosuyla girmişti. Oğlu da özel kalem olarak girmiş. Bunlar istisnai kadrolar. Binlerce kişi KPSS sınavında ter döküp mülakatta elenerek işsiz kalırken birileri de devlette jet hızıyla yüksel(til)iyor. — Özlem Akarsu Çelik (@oakarsucelik) February 15, 2023