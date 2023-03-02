Goldman Sachs’tan seçim öncesinde ‘döviz piyasasında istikrarsızlık’ uyarısı

ABD merkezli çok uluslu yatırım bankası Goldman Sachs, döviz rezervlerinin tükenmesi ve dolar/TL’yi sabit tutmak için uygulanan diğer maliyetli önlemlerin ardından Türkiye’deki seçimler öncesinde döviz piyasasında istikrarsızlık oluşabileceği yönünde uyardı.

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TL, yanlış ekonomi politikaları nedeniyle geçen yıl dolar karşısında yüzde 30 değer yitirdi. Kur, Naci Ağbal’ın Merkez Bankası başkanlığından alınmasından sonra para politikasının değiştiği 20 Mart 2021‘den bu yanaysa yüzde 160 yükseldi.

Dolar kuru son dönemde yatay seyretse de bu Merkez Bankası’nın piyasalara müdahaleleriyle sağlanabiliyor. Banka, kuru dizginlemek için 2022 boyunca ‘arka kapıdan’ piyasaya 108 milyar dolarlık müdahalede bulundu. Hükümet de kur korumalı mevduat gibi uygulamalarla buna destek oluyor.

Piyasalarsa 14 Mayıs’ta yapılması beklenen seçimde ekonomi politikalarında köklü değişim getirecek bir sonucun çıkıp çıkmayacağını izliyor.

Reuters‘ın aktardığına göre Goldman Sachs de, bu gelişmeler ışığında seçim öncesinde döviz piyasasında belirsizlik olabileceği yönünde uyardı.

Goldman Sachs’a göre, iktidar seçime doğru yine döviz piyasasına müdahalelerde bulunabilir ve KKM gibi uygulamaları desteklemeye devam edebilir. Bankaya göre, buna rağmen TL değer kaybedebilir.

Banka, özellikle son yıllarda Türkiye’nin döviz rezervlerindeki düşüşü hatırlatarak bu tarz politikaların sürdürülmesiyle liranın değer kaybetmesinin önüne geçilemeyeceği dile getiriliyor.

Goldman Sachs, altın, ikili takas hatları ve IMF Özel Çekme Hakları gibi likit olmayan varlıklar denklemden çıkarıldığında, depremlerin ardından Türkiye’nin rezervlerinin sadece 42 milyar dolar olduğunu tahmin ediyor.

Banka, iktidarın uyguladığı ‘heterodoks’ politikalardan ‘ortodoks’ politikalara geçişin uzun vadede Türkiye için daha faydalı olacağını da ekledi. Ancak yatırımcılar, seçim sonuçlarının belirsizliğinden ve dolayısıyla seçimden sonra uygulanacak politikalarının değişken olabileceği beklentisinden dolayı temkinli yaklaşabilir. Bu da dolar/TL’yi etkileyen unsurlardan.